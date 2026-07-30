İntikam, aşk ve hesaplaşma ’Hamal’da

Yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşacak olan Hamal dizisinin ekibi sete çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği dizide, Mustafa Şevki Doğan yönetmen koltuğunda oturuyor. Kaynarca ve Fahriye Evcen'in başrolünde yer aldığı dizi; intikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek. Hamal'ın çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleşecek.

Dizide Oktay Kaynarca; Hamal Kemal, Fahriye Evcen ise Hayat karakterini canlandıracak. İkiliye; Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Zeynep Kankonde, Hakan Karsak, Taylan Meydan ve İpek Erdem eşlik edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör