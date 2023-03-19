İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan’ın dans videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde aşk sarhoşu… Aştan ayakları yerden kesilen İrem Derici, bir süredir aradığı mutluluğu Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'da buldu.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YAN YANA GETİRDİ

İrem Derici son olarak sevgilisinin ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını bir araya getirerek sosyal medyada ilgi toplamıştı.