Haberler Günaydın Haberleri İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan’ın dans videosu sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 19.3.2023 20:34 Son Güncelleme: 19.3.2023 20:46

İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan’ın dans videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Sevgilisi Atakan Işıktutan ile aşk pozları veren İrem Derici, son olarak çocukluk fotoğraflarını bir araya getirmişti. Ünlü şarkıcı ise şimdi sevgilisi ile dans ettiği anları sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte İrem Derici ve Atakan Işıktutan’ın sosyal medyaya damga vuran o dansı!

İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan’ın dans videosu sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde aşk sarhoşu… Aştan ayakları yerden kesilen İrem Derici, bir süredir aradığı mutluluğu Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'da buldu.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YAN YANA GETİRDİ

İrem Derici son olarak sevgilisinin ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını bir araya getirerek sosyal medyada ilgi toplamıştı.

DANSLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bugün ise ünlü şarkıcı Derici ve sevgilisinin dansı sosyal medyada adeta damga vurdu.

PAYLAŞIMA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Derici ve sevgilisinin dansına yorum ve beğeni yağdı.

İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan'ın dans videosu sosyal medyaya damga vurdu! | Video

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İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan’ın dans videosu sosyal medyaya damga vurdu!
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