Ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde aşk sarhoşu… Aştan ayakları yerden kesilen İrem Derici, bir süredir aradığı mutluluğu Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan'da buldu.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YAN YANA GETİRDİ
İrem Derici son olarak sevgilisinin ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını bir araya getirerek sosyal medyada ilgi toplamıştı.
DANSLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Bugün ise ünlü şarkıcı Derici ve sevgilisinin dansı sosyal medyada adeta damga vurdu.
PAYLAŞIMA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Derici ve sevgilisinin dansına yorum ve beğeni yağdı.
İrem Derici ile sevgilisi Atakan Işıktutan'ın dans videosu sosyal medyaya damga vurdu! | Video