Irmak Arıcı’dan yapay zekâ çıkışı: ‘Kendi bacağımıza sıkıyoruz’

Şarkıcı Irmak Arıcı, Buharkent Taze İncir Festivali'nde sahneye çıktı. Konser öncesi gazetecilerle konuşan şarkıcı, yapay zekâ ile hazırlanan parçalarla ilgili eleştirel bir tavır sergileyerek, "Yapay zekâyı ben hiç sevmiyorum. Adı üstünde yapay" dedi.

'BEN DESTEKLEMİYORUM'

Aranjör arkadaşıyla bu konu hakkında konuştuklarını belirten Arıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Kendi bacağımıza sıkıyoruz' dedik. Çok doğru. Benim keyif aldığım, desteklediğim bir şey değil kesinlikle. Zaten ömrünün uzun olacağını sanmıyorum." Yapay zekânın yalnızca destek amaçlı kullanılabileceğini söyleyen Irmak Arıcı, "Yol kat etmek için güzel ama ürün ortaya çıkartmak için güzel değil. Sadece destek için güzel. Ben de demolarımı yaparken kullanıyorum ama onun dışında kullanılmasını istemiyorum" dedi.