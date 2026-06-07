İş çıkışı Işın Karaca sahnedeydi

Haftanın yorgunluğunu müzikle atanların buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserleri yaza güçlü bir başlangıç yaptı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlerin 5 Haziran'daki konuğu, Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca oldu. 'Başka Bahar', 'Aşktan Ne Haber' ve 'Tutunamadım' gibi hitlerinin yanı sıra 'Dert Bende Derman Sende', 'Geçse de Gençlik Çağım' ve 'Gönül' gibi zamansız şarkıları seslendiren sanatçıya, müzikseverler gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlikler 12 Haziran akşamı Yüksek Sadakat'in performansıyla devam edecek.