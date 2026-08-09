‘İşimiz eğlendirmekten ibaret değil’

Ocak 2027'de vizyona girecek 'Kral Şakir: Binbir Gece', izleyicileri yepyeni bir maceraya davet etmeye hazırlanıyor. Ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun çizgileriyle ortaya çıkardığı Kral Şakir, Ocak 2027'de beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Bugüne kadar 16 milyondan fazla okura ulaşan Kral Şakir kitapları; Afetten Korkma, Engelsiz Çevre, Yolculuğa Hazır Mısın?, geri dönüşüm ve çevre temalı hikâyeleriyle çocukları eğlendirirken afet bilinci, çevre duyarlılığı ve günlük yaşam becerileri gibi konularda da farkındalık kazandırıyor. Yaşaroğlu, "İzmir depremi sonrası bir anne deprem anında çocuğunun bizim hikayemizden öğrendiği mesajı uyguladığını anlatmıştı. O an yaptığımız işin sadece eğlendirmekten ibaret olmadığını bir kez daha anladım" diyerek duygularını dile getirdi.

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