İskoçya’da ‘100 yıl gençlik’ deneyimi

Oyuncu Yıldıray Şahinler, eşi ve oğluyla çıktığı İskoçya tatilinde ilginç bir deneyime imza attı. Ailesiyle birlikte doğanın tadını çıkaran Şahinler, rivayete göre buz gibi suyunda yüzünü 10 saniye tutabilenlerin 100 yıl yaşayacağına inanılan bir nehirde cesaretini konuşturdu. Soğuk suya yüzünü daldıran oyuncu, deneyimin ardından esprili açıklamalarıyla takipçilerini güldürdü.

"100 yıl genç yaşayacağım. Yüzümün gerildiğini hissedebiliyorum. Botoks gibi bir şey bu" diyen Şahinler, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Doğayla iç içe geçen İskoçya tatilinde keyifli anlar yaşayan oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Şahinler'in esprili 'doğal botoks' yorumu ise kısa sürede dikkat çekti.