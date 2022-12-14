Kuruluş Osman'ın 108. Bölümünde, Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gitti. Osman Bey, İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini de gördü. Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni Turgut Bey'den geri isterken İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'den gelen fermanla Turgut Bey'in artık İnegöl'ün hakimi değil, sahibi olduğunu söyledi. Osman Bey, "Kim olursan ol! Ben kanımla aldığım yurdu, kanımı dökmeden vermem!" diyerek rest çekti.

Ortaya bir anlaşma masası kuruldu. Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırıldı. İsmihan Sultan anlaşma gereği Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu yana elde edilmiş Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni isterken Osman Bey öne sürülen şartları kabul etmedi.

Osman Bey'in tavrı karşısında Kantakuzenos nice şövalye ve piyadenin saldırıya geçmek için hazır olduğunu söyledi. Kantakuzenos'un tehditlerine aldırmayan Osman Bey, kılıcıyla anlaşma masasını tek darbede ortadan ikiye bölerek "Ben kanla beslenmem! Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt dahi bırakmam!" diyerek İnegöl'den ayrıldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 108. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İsmihan Sultan ve Kantekuzenos'un sunduğu anlaşmayı Osman Bey kılıcıyla parçaladı! | Video