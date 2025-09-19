İspanya’dan Türkiye’ye uzanan bir yolculuk

Sakiler, yeni şarkıları 'Gamzende'yle müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Söz ve müziğine Emrah Karakuyu'nun imza attığı şarkının düzenlemesini Sakiler yaptı. Şarkının klibi 3 bin farklı plandan oluşan görseli, farklı yapay zeka teknikleriyle bir araya getirilerek hazırlandı. Şarkının alt yapısında yer alan İspanyol ritminden yola çıkarak hazırlanan klip, 1900'lü yılların İspanya'sından 1990'ların Türkiye'sine uzana bir hikayeyle anlatıldı. Grup üyelerinin yapay zeka karakterleri, klipteki dönemleri temsil eden kostümlerle rol aldı.