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Giriş Tarihi: 13.5.2024 15:02

İspanya’nın ünlü dikiş ve moda dergisi Patrones, Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında okuruyla buluştu!

İlk sayısı Nisan 2024’te yayımlanan ve okuyucuların büyük ilgi gösterdiği Patrones, sadece dikiş bilenlere değil; moda tutkunu, tarz sahibi, seçimleriyle fark yaratan kadınlara hitap ediyor.

İspanya’nın ünlü dikiş ve moda dergisi Patrones, Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında okuruyla buluştu!

Turkuvaz Medya Grubu, yeni moda ve dikiş dergisi Patrones'i Kulis Maslak'ta düzenlediği bir davetle tanıttı. Genel Yayın Yönetmeni Aysun Orhan'ın konuşmasıyla başlayan etkinlik; dikiş ve moda tutkunlarını, ünlü influencer'ları ve sektörün öncü isimlerini buluşturdu.

İlk sayısı Nisan 2024'te yayımlanan ve okuyucuların büyük ilgi gösterdiği Patrones, sadece dikiş bilenlere değil; moda tutkunu, tarz sahibi, seçimleriyle fark yaratan kadınlara hitap ediyor.

"Kendi gardırobunuzun patronu siz olun" sloganıyla yayın hayatına adım atan dergi; her ay okuyucularına büyük beden, kolay dikiş, parti ve çocuklara özel modellerin yanı sıra, ünlü markaların sevilen modellerinin kalıplarını sunuyor. Dergi; moda ve dikiş tutkunları için eğitim videoları, etkinlikler ve workshop'lar aracılığıyla bir moda ve dikiş okulu olmayı da hedefliyor.

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İspanya’nın ünlü dikiş ve moda dergisi Patrones, Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında okuruyla buluştu!
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