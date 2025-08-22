İspanyol aktörden İsrail ordusuna Nazi benzetmesi

OSCAR ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma sesiz kalmadı. İsrail ordusundan bir keskin nişancının Filistinli bir çocuğu hedef alırken kayda aldığı videoyu paylaşan dünyaca ünlü yıldız, tepkisini şöyle dile getirdi:

ZULMÜN CEZASIZLIĞI

"İSRAIL Savunma Kuvvetleri (IDF) Nazi'dir. Schindler'in Listesi'ndeki Amon Göth'ü hatırlıyor musunuz? Sırf eğlence olsun diye balkonundan esirleri vuran sadist bir SS subayıydı. O baskıcı bir askeri düzen içinde kötülüğün sıradanlığını ve zulmün cezasızlığını temsil ediyordu."