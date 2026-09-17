Haberler Günaydın Haberleri İrlanda İsrail restinden dönmedi: Eurovision 2027 boykotu resmen açıklandı!
Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:58 Son Güncelleme: 17.09.2026 16:04

İrlanda İsrail restinden dönmedi: Eurovision 2027 boykotu resmen açıklandı!

İrlanda kamu yayıncısı RTE, Gazze'de yaşanan insani kriz ve can kayıpları gerekçesiyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na da katılmayacağını duyurdu. İsrail'in varlığı nedeniyle geçen yılki yarışmayı da boykot eden ülke, kararlılığını sürdürdüğünü açıkladı.

AA
İrlanda İsrail restinden dönmedi: Eurovision 2027 boykotu resmen açıklandı!
  • ABONE OL

İsrail'in katılımcılar arasında yer alması nedeniyle 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmayan İrlanda, Gazze'de yaşananlara işaret ederek gelecek yıl da yarışmada yer almayacağını duyurdu. İrlanda kamu yayıncısı RTE'den yapılan yazılı açıklamada, yarışmaya katılım konusundaki tutumun gelecek yıl için de değişmediği ifade edildi.

Açıklamada, "RTE, Gazze'de devam eden ve dehşet verici boyutlara ulaşan can kayıpları ile çok sayıda sivilin hayatını riske atmaya devam eden insani kriz göz önüne alındığında, İrlanda'nın yarışmaya katılımının haklı gösterilemeyeceğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

RTE açıklamada ayrıca uluslararası gazetecilerin Gazze'ye erişiminin hala engelleniyor olmasından duyulan derin endişeyi de vurguladı. İsrail'in Eurovision katılımcıları arasında yer alması nedeniyle geçen yıl aralarında İrlanda'nın da bulunduğu bir grup ülke yarışmaya katılmama kararı almıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İrlanda İsrail restinden dönmedi: Eurovision 2027 boykotu resmen açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA