İsrail protestoların hedefinde

Gazze'de iki yıldır süren saldırılar nedeniyle İsrail'e yönelik tepkiler dünya genelinde artıyor. İsrailli siyasetçi, sanatçı ve sporcular gittikleri ülkelerde protestolarla karşılaşıyor. Son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İsrail Filarmoni Orkestrası konseri, Filistin'e destek gösterisine sahne oldu. Paris Filarmoni Salonu'ndaki konser sırasında bazı izleyiciler duman fişeği yakarak "Özgür Filistin" sloganı attı. Olaylar üzerine konser durduruldu. Yaşanan arbedede üçü kadın, biri erkek dört kişi gözaltına alındı. Konserin öncesinde boykot çağrıları yapılırken, Genel İş Sendikası (CGT), etkinliğin "Filistin halkına yönelik soykırıma rağmen İsrail'i normalleştirme girişimi" olarak görüldüğünü açıkladı.