İstanbul reklamı gibi klip

Şarkıcı Linet, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yanında set ekibi ile sokakları dolaşarak klip çektiğini söyleyen sanatçı "Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için en güzel yerlerden görüntü alıyoruz, şarkılar eşliğinde bir tanıtım klibi olacak. İsrail'de yayınlanacak, çok heyecanlı ve mutluyum" dedi. Soğuk havaya aldırış etmeyen şarkıcı, özel bir yat tutarak Boğaz turu eşliğinde klip çekimine devam etti. Denizin dalgalı olduğu anlarda çok zorlandığını belirten Linet, "Zor şeylerin sonunda güzel işler çıkar" dedi.