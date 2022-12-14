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Giriş Tarihi: 15.12.2022

İstanbul reklamı gibi klip

Linet, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Set ekibi ile sokakları dolaşan şarkıcı, "Bugün klip çekimi yapıyoruz. Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için en güzel yerlerden görüntü alıyoruz. Klibim İsrail'de yayınlanacak, çok heyecanlı ve mutluyum" diye konuştu. Şarkıcı, gazetecilerle sohbet ettikten sonra özel bir yatla Boğaz'da çekim yaptı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
İstanbul reklamı gibi klip
Şarkıcı Linet, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Yanında set ekibi ile sokakları dolaşarak klip çektiğini söyleyen sanatçı "Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı için en güzel yerlerden görüntü alıyoruz, şarkılar eşliğinde bir tanıtım klibi olacak. İsrail'de yayınlanacak, çok heyecanlı ve mutluyum" dedi. Soğuk havaya aldırış etmeyen şarkıcı, özel bir yat tutarak Boğaz turu eşliğinde klip çekimine devam etti. Denizin dalgalı olduğu anlarda çok zorlandığını belirten Linet, "Zor şeylerin sonunda güzel işler çıkar" dedi.
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İstanbul reklamı gibi klip
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