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Giriş Tarihi: 14.6.2023

İstanbul’da maç heyecanı Bodrum’da deniz keyfi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
İstanbul’da maç heyecanı Bodrum’da deniz keyfi
İngiliz aktör Lucien Leon Laviscount, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. 'Emily in Paris' dizisinde 'Emily'nin (Lily Colins) sevgilisi 'Alfie' karakterini oynayan ünlü oyuncu, İstanbul'da gerçekleşen



Şampiyonlar Ligi maçını arkadaşlarıyla izleyip stattan kareler paylaştı. Ünlü yıldız, VIP aracında konakladığı otele giderken kebap yemeyi de ihmal etmedi. Nişantaşı sokaklarını gezen ve fotoğraflar çeken Laviscount, ardından rotasını



Bodrum'a çevirdi. Önceki gün model, sporcu ve Dj arkadaşlarıyla 31'inci yaş gününü kutlayan oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bodrum Edition'da tatil yapan grup, geleneksel Türk kahvaltısına da hayran kaldı.

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İstanbul’da maç heyecanı Bodrum’da deniz keyfi
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