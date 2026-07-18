İstanbul’dan ayrılmadan berbere gitti

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ÜNLÜ şarkıcı Ricky Martin, İstanbul konserinin ardından Türkiye'den ayrılmadan önce kişisel bakım için bir berberi ziyaret etti. Sanatçının yüz bakımı yaptırdığı anlara ait kareler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde Martin'in profesyonel cilt bakımı sırasında dinlendiği ve işlemin ardından İstanbul'dan ayrılmaya hazırlandığı görüldü. Konser için geldiği İstanbul'da yoğun bir program geçiren Martin, sahnedeki performansının yanı sıra şehirde geçirdiği zamanla da dikkat çekti.