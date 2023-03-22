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Giriş Tarihi: 23.3.2023

‘İstesem çok kazanırım ama çalışmayı sevmiyorum’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘İstesem çok kazanırım ama çalışmayı sevmiyorum’
Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, "Bu benim günlük kıyafetim. Ev veya dışarı benim için fark etmiyor. Sadece eşofmanla dolaşıyorum" dedi. Bir süredir albüm yapmayan şarkıcı, şunları söyledi: "Benim birçok hit şarkım var. Uzun yıllar albüm yapmasam yeter. Bu şarkılar ile çok çalışır, çok da para kazanırım ama çalışmayı sevmiyorum, çok manalı gelmiyor. Çok konser vermeyi de sevmiyorum." Teoman, 15 Nisan'da İstanbul'da afetzedeler için düzenlenecek olan yardım konserinde sahneye çıkacak.
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‘İstesem çok kazanırım ama çalışmayı sevmiyorum’
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