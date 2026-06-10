İtalya Cumhuriyet Bayramı’nın 80. yılı kutlandı

Diplomasi, iş, sanat, gastronomi ve medya dünyasından 900 davetli; İstanbul İtalya Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde, Venedik Sarayı bahçesinde düzenlenen resepsiyonda İtalya Cumhuriyet Bayramı'nın 80. yılını kutladı.

Gecede, Türkiye ile İtalya arasındaki köklü dostluk ilişkileri ve güçlü işbirliği bir kez daha vurgulandı. İki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen yıl daha da güçlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Resepsiyonda davetliler, İtalyan misafirperverliğini ve kültürünü yansıtan özel bir program ve İtalyan lezzetleri eşliğinde ağırlandı.