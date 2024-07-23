İzmir Büyükşehir’e 24 milyonluk konser soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan konseri düzenlemişti. Fırtınada yıkılan sahne yeniden yapılmıştı. Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konser için ücret almayacağını duyurmuştu. Ancak Soyer'in yalanınıortaya çıkarmış ve belediyenin kasasından toplam 23 milyon 540 bin lira çıktığı ispatlanmıştı.Yıkılan sahnenin yeniden kurulması ve çalışan ekibin tüm masrafları İZFAŞ tarafından karşılandı. Sayıştay denetçileri, İZFAŞ'ın sahne yapımı için yüklenici firma ile 8.5 milyon liralık ek bir sözleşme imzaladığını ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'e giden mülkiye müfettişlerinin ilgili daire başkanlığından konserle ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedikleri öğrenildi.