İzmir Kültür Yolu Festivali 26 Ekim’de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı İzmir oldu. 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek İzmir Kültür Yolu Festivali'nde şehir, geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu bir program sunacak. Festival kapsamında şehrin çeşitli noktalarında bulunan 60'a yakın mekânda 300'den fazla etkinlikte sanatçılar İzmirlilerle bir araya gelecek. Düzenlenecek festival ile İzmir'in doğal güzellikleri ve tarihi değerleri daha da görünür ve bilinir kılınacak.