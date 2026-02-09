Jessica May muz ticaretine başladı: ‘Toprağa dokunmak terapi gibi’

Ekranların sevilen ismi Jessica May, ticarete atıldı. Geçtiğimiz yıl memleketi Brezilya'da yaşayan ailesi için 15 dönümlük çiftlik satın alan oyuncu, aynı çiftlikte muz ticaretine başladı. 2022 yılında Türk vatandaşı olan oyuncu, projelerden kalan zamanlarını da Brezilya'ya giderek çiftlikte geçiriyor. Her fırsatta "Ben doğa aşığı bir insanım, toprağı çok seviyorum" diyen oyuncu, şöyle devam ediyor: "Bu sadece benim için ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşamın ve doğa ile bağ kurmanın bir parçası. İşimizin stresinden uzak, toprağa dokunarak vakit geçirmek bana terapi gibi geliyor."