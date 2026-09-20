Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır: ‘Dava istediğimiz gibi sonuçlanmazsa ortalık karışır’

Türk Sineması'nın usta ismi Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayata gözlerini yumdu. 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncunun mirasının nasıl paylaşılacağı konusu netlik kazanmadı. 2022 yılında iki vasiyetname hazırlayan İnanır'ın, vasiyeti mahkemede açıklanacaktı. Ancak mirasçıları, Beykoz Adliyesi'nde görülen ilk davada gerilim yaşadı. Vasiyetnamelerin resmi olarak okunması planlanan ilk duruşmada, 28 yasal mirasçıdan bazılarına ulaşılamaması nedeniyle dava, 17 Aralık 2026 tarihine ertelendi.

LEVENT İNANIR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Usta sanatçının 2015 yılındaki ilk vasiyetini iptal ederek 2022'de hazırladığı son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının çok büyük bir bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi. Bunun ardından yeğeni Levent İnanır, "Dayımın son yıllarda ağır tedavi süreçleri nedeniyle bir irade sorunu vardı. 6 yılda 3 kez beynine pıhtı attı. Vasiyetnameyi 3 kez değiştirmiş olması da ayrı bir soru işareti" dedi.

Yıllardır dayısının yanında olan Levent İnanır, adliye sonrası çevresine ateş püskürdü. Karara itiraz edeceğinin sinyalini veren yeğen İnanır, "Eğer dava bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa, 17 Aralık'ta burasını karıştırırım. Allah'ın adaleti var" diyerek tehditler savurdu. Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edildi. İşte Kadir İnanır'ın malvarlığı:

İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar. Bunların toplam değeri; 650 milyon lira.

25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL.

Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 Milyon TL kazandıracak.

Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.



'YAPTIĞIM PAYLAŞIM SONRASI LEVENT TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM'

Yaşanan miras tartışmasında Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar da konuştu. "Kadir İnanır yolumuza ışık tutan, değerli bir sinema emekçisidir. Bu ülke ve çevresindeki insanlar için bıraktığı en büyük miras barış ve adalettir. Bana ve evladıma kattıkların için minnettarım" diyen Acar'ın Levent İnanır tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Acar, "Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim, fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj, 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm, doğru bildiğimi doğruca söylerim. Demirden korkan trene binmez" dedi.



KIZI BABASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncunun yıllardır görüşmediği kızı Öykü Kardelen Acar, yaşanan gelişmeler sonrasında açıklama yaparak annesi Neslihan Acar'ın yanında olduğunu belirtti.

Annesinin şiddet gördüğü fotoğrafları anneannesine yollayan babasına tepki gösteren 31 yaşındaki Öykü Acar, "Annem tehdit ediliyor, benim tavrım ve tarafım bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör