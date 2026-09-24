Kadir’in isteğine saygı duyulmalı

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, önceki gün Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katıldı. Koçyiğit, haziran ayında vefat eden Kadir İnanır'ın malvarlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili sorulara ise şöyle cevap verdi: "Ne yazık ki birçok sanatçının ardından benzer durumlar yaşanıyor. Keşke olmasa, çok üzücü şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Mİrasını, ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım."



SİNEMAYI BIRAKTIM

Şimdiye kadar 200 filmde rol alan Hülya Koçyiğit, "Bundan sonra oyunculuk yapmama kararı aldım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör