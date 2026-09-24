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Giriş Tarihi: 24.09.2026

Kadir’in isteğine saygı duyulmalı

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Kadir’in isteğine saygı duyulmalı
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Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, önceki gün Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katıldı. Koçyiğit, haziran ayında vefat eden Kadir İnanır'ın malvarlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili sorulara ise şöyle cevap verdi: "Ne yazık ki birçok sanatçının ardından benzer durumlar yaşanıyor. Keşke olmasa, çok üzücü şeyler. O takdir etmiş, o öyle arzu etmiş. Mİrasını, ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmışsa saygı duymak lazım."


SİNEMAYI BIRAKTIM
Şimdiye kadar 200 filmde rol alan Hülya Koçyiğit, "Bundan sonra oyunculuk yapmama kararı aldım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#HÜLYA KOÇYİĞİT #KADİR İNANIR

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Kadir’in isteğine saygı duyulmalı
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