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Giriş Tarihi: 29.12.2024

Kafes dövüşçüsü kayınpeder

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun iki yıldır birlikte olduğu Sera Vrij’in babası Dick Vrij’in Hollanda’nın ünlü kafes dövüşçüsü olduğu öğrenildi. Kadıoğlu, sık sık müstakbel kayınpederiyle bir araya gelip spor sohbetleri yapıyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Kafes dövüşçüsü kayınpeder

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYOR
Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun iki yıldır beraber olduğu kız arkadaşının babasının mesleği duyanları oldukça şaşırtıyor.

Milli futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı Sera Vrij'in babası Dick Vrij'in Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu ortaya çıktı.

ARALARI ÇOK İYİ
Ringdeki duruşuyla Terminatör filmindeki karakterlere benzetilen Vrij, bu nedenle Cyborg lakabını almış. 1995'ten 2003'e kadar profesyonel bir yarışmacı olarak kafes dövüşlerinde rakiplerine korku salan ünlü dövüşçü ile müstakbel damadı Kadıoğlu'nun arasının çok iyi olduğu ve sık sık bir araya geldikleri öğrenildi.

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Kafes dövüşçüsü kayınpeder
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