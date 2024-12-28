Kafes dövüşçüsü kayınpeder

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYOR

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun iki yıldır beraber olduğu kız arkadaşının babasının mesleği duyanları oldukça şaşırtıyor.

Milli futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı Sera Vrij'in babası Dick Vrij'in Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu ortaya çıktı.

ARALARI ÇOK İYİ

Ringdeki duruşuyla Terminatör filmindeki karakterlere benzetilen Vrij, bu nedenle Cyborg lakabını almış. 1995'ten 2003'e kadar profesyonel bir yarışmacı olarak kafes dövüşlerinde rakiplerine korku salan ünlü dövüşçü ile müstakbel damadı Kadıoğlu'nun arasının çok iyi olduğu ve sık sık bir araya geldikleri öğrenildi.