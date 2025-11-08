Kahire’de Türkiye rüzgarı esecek

46.Kahire Uluslararası Film Festivali, 12–21 Kasım tarihleri arasında Kahire'de düzenlenecek. Türkiye de festivalde güçlü bir temsille yer alacak. Türk filmlerinin yarışacağı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP iş birliği ile Türkiye standının kurulacağı festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. İlk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan 'Öldürdüğün Şeyler' ile Şeyhmus Altun tarafından çekilen 'Aldığımız Nefes' adlı filmler, Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.