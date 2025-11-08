Haberler Günaydın Haberleri Kahire’de Türkiye rüzgarı esecek
Giriş Tarihi: 8.11.2025

Kahire’de Türkiye rüzgarı esecek

Kahire’de Türkiye rüzgarı esecek
46. Kahire Uluslararası Film Festivali, 12–21 Kasım tarihleri arasında Kahire'de düzenlenecek. Türkiye de festivalde güçlü bir temsille yer alacak. Türk filmlerinin yarışacağı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve TESİYAP iş birliği ile Türkiye standının kurulacağı festivalin uluslararası yarışma jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. İlk gösterimini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan 'Öldürdüğün Şeyler' ile Şeyhmus Altun tarafından çekilen 'Aldığımız Nefes' adlı filmler, Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahire’de Türkiye rüzgarı esecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz