Fransa'da Lille forması giyen başarılı genç kaleci Berke Özer, kısa süreliğine geldiği İstanbul'da eski sevgilisi Aylin Akçay ile objektiflere yansıdı. Patlayan flaşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ikili, "Barıştınız mı?" sorularına sadece 'Arkadaşız' diyerek yanıt verdi. Genç kaleci, "Kalplerimiz her zaman bir, her zaman beraberiz. Arkadaş olarak da bir sıkıntımız yok" diyerek ilişkilerine dair açık kapı bıraktı.Özer, Fransa'daki takımı Lille'de forma giydiğini hatırlatarak yılbaşında idmanda olacağını da söyledi. Mekândan ayrıldıktan sonra Bebek'teki çiçekçilerin futbolcunun etrafını sarması ise gecenin renkli anları arasında yer aldı.