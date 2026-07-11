Kalyon Golf Cup’ın kazananı belli oldu

KALYON PV Golf Cup 2026 Turnuvası, 4-5 Temmuz tarihlerinde Golf&Country Club Bodrum'da gerçekleşti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ev sahipliğinde, Kalyon PV'nin desteğiyle düzenlenen turnuva iş dünyasını ve golf tutkunlarını bir araya getirdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve katılımcıları dostluk, centilmenlik ve rekabet ruhu etrafında buluşturan Kalyon PV Golf Cup 2026, kadın ve erkek oyunculardan oluşan 7 farklı kategoride mücadele etti.

Etkinliğe Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Mehmet Ziylan, Hasan Akçakayalıoğlu ve Korhan Kurdoğlu gibi iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi. Düzenlenen turnuvada 'Gross' ödülünün sahibi, Mümin Saka oldu. Saka, kupasını Cemal Kalyoncu'nun elinden aldı.