Kameraman arkadaşı donör oldu

Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda sevindirici gelişmeler yaşandı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncunun hem sağlık değerleri düzeldi hem de nakil için beklenen donör bulundu. Prof. Dr. Onur Yaprak, "Donör kameraman Salih Kıvırcık, sanatçımızla birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı" dedi. Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, "Operasyon için hazırlıklarımıza başladık" diye konuştu.