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Giriş Tarihi: 21.06.2026

‘Kantin’ basınla buluştu

‘Kantin’ basınla buluştu
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Komediyi, kara mizahı ve gerilimi nostaljik bir atmosferde buluşturan 'Kantin' filminin yaratıcı ekibi ve güçlü oyuncu kadrosu, okuma provası öncesi basın mensuplarıyla buluştu. Gerçek olaylardan esinlenen filmde; Kaan Turgut, Gürkan Uygun ve Ezgi Eyüboğlu başrolleri paylaşıyor. Yapımcılığını Kemalhan Balçık'ın üstlendiği filmin ekibi, Maslak'ta düzenlenen okuma provası öncesi ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Film, 90'lı yılların atmosferini beyazperdeye taşırken, seyirciye korkunun içinden doğan eğlenceli ve sıra dışı bir sinema deneyimi vadediyor.

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‘Kantin’ basınla buluştu
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