Kapadokya tamam, sıra Şili rallisinde

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ÜNLÜ rallici Kerem Kazaz, co-pilotu Corentin Silvestre ile birlikte Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kapadokya Rallisi'nde rakiplerine yaklaşık 3 dakika fark atarak zirvenin sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl da Kapadokya'da zafere ulaşan Kazaz, bu sonuçla şampiyona liderliğindeki puan farkını 38'e çıkararak sezonun geri kalanı için önemli bir avantaj elde etti. Kapadokya Rallisi, bu yıl da Kerem Kazaz'ın üstün performansına sahne oldu. Kapadokya'daki zaferin ardından Kazaz ve Silvestre'nin şampiyonluk ve podyum mücadelesi açısından kritik önem taşıyan Şili Rallisi'nde Türkiye'yi bir kez daha temsil edecek.