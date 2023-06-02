Karadeniz’de şov yaptı!

Atv ekranlarının iddialı yeni projesi 'Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da başladı. Dizinin başrol oyuncusu Emre Bey, dizideki bir sahne için jet ski eğitimi aldı. Karadeniz halkının meraklı bakışları ve yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu, ilk defa kullanmasına rağmen hızlı ve kıvrak oluşuyla dikkatleri çekti.Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak.Yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır,Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.