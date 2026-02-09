Karaokeyle yeni yaşını kutladı

Ünlülerin iletişim danışması Özgür Aras, özel bir partiyle yeni yaşını kutladı. Geceye sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri katıldı. Her yıl farklı konseptlerle doğum gününü kutlayan Aras, bu kez misafirlerine canlı orkestra eşliğinde karaoke keyfi yaşattı. Berkay, Simge, Deniz Seki ve Ebru Aydın'ın birlikte söyledikleri şarkılar gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı. Partiye katılanlar arasında Gurur Aydoğan, Güliz Ayla, Hande Ünsal, Kurtuluş Kuş, Pelin Öztekin, Şeyda Coşkun, Yonca Evcimik ve Ziynet Sali de vardı.