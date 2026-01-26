‘Karavanda uyurum yeter ki işimin içinde olayım’

atv dizisi 'A.B.İ.'de rol alan oyuncu-şarkıcı Şahin Kendirci, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Uzun süredir stüdyoda, kardeşiyle birlikte albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Kendirci, setlerde yaşadığı mutluluğu da samimi ifadelerle anlattı. Uzun bir aradan sonra yeniden A.B.İ dizisi ile setlere döndüğünü söyleyen sanatçı, "Sahne de set de benim için aynı heyecan. İkisini de aşkla yapıyorum. Bazen 'Hiç eve dönmeyeyim, karavanda uyuyayım' diyorum. Annem 'Oğlum manyak mısın?' diyor ama ben işime aşığım. Birlikte çalıştığımız Kenan İmirzalıoğlu çok muhteşem bir insan, hemen abi-kardeş olduk, onunla aynı projede olmak benim için çok değerli" dedi.