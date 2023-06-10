Ateş Kuşları'nın 19. Bölümünde; Menderes'in tutuklanmayıp serbest kalması karşısında deliye dönen Zıpkın'ın, Menderes'i öldüreceğini söylemesi, şüpheleri Zıpkın ve Ali üzerine çevirdi. Savcı Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına aldı. Savcı Sare, Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular. Neticesinde Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır. Sonunda Çatal itiraf etmek zorunda kalır. Büyük sır ortaya çıkar. Barbar, Çatal'ın oğludur! Hem Zıpkın hem Ali hem de Sare şok olmuşlardır.

Savcı Sare, Menderes'in ölümüyle ilgili Ali ve Zıpkın'ı sorgular. Ali ve Zıpkın'ın cinayeti kabul etmemeleri üzerine Savcı Sare kendisine isimsiz numaradan gelen müzikli kaydını izletir. Kayıtta Zıpkın, cinayet mahallinde görünmektedir. Görüntülerde Kara'nın her zaman söylediği ve en çok sevdiği şarkının olması Ali ve Zıpkın'ı şok eder. Ali'nin dudaklarından 'Kara' sözcükleri dökülür.

Kara'ya ne olduğu hakkındaki sis perdesi kalkıyor! Kara'nın hayaleti Ateş Kuşları'nın üzerinde dolaşıyor | Video

İsimsiz numaradan Mercan'a da Kara'nın sevdiği şarkının müziği olan bir kayıt gelmiştir. Kayıtta, Gülayşe'yi çöpten buldukları gün çıkan arbedede Ali'nin, Gülayşe'nin annesini öldürdüğü görüntüler vardır. Görüntüleri izleyen Mercan da şoka girer. Öldü bildikleri Kara'nın hayaleti Ateş Kuşları'nın üzerinde dolaşmaya başlamıştır. Geçmişte Zıpkın ve Kara'nın birbirini bırakmamak için sözler vermişken; karşılarına çıkan, sokak çocuklarını kandırıp satan kadın ile birlikte Köksüzleri bekleyen büyük tehlike nedir? Kara yaşıyor mudur? Kara geri mi döndü? Menderes'i, Kara mı öldürdü?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği Ateş Kuşları'nın 19. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.