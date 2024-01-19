‘Kardeşlerim’ Amerika’da oyuncuları kırmızı halıda

90'dan fazla ülkeye satılan, atv Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen 'Kardeşlerim' dizisi, Latin Amerika'da büyük başarı sağlamaya devam ediyor. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Univision kanalında yayın hayatına başlayacak 'Kardeşlerim'in yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10. yılını kutlamak üzere 22 Ocak'ta Miami Temple House'da düzenlenecek olan, dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katılacağı 'Turkish Drama Gala' etkinliğine katılacak. 4 sezondur milyonları ekrana kilitleyen, başarısını ülke sınırları dışına taşıyan dizinin sevilen çifti Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, etkinlik gecesinde kırmızı halıda yürüyecek, uluslararası basın mensupları ve gazetecilerin yoğun ilgisi sebebiyle özel röportajlar verecekler. Çift, 23 Ocak'ta ise Latin Amerika bölgesinin en kapsamlı fuarlarından olan Content Americas'a katılacak.