Hazar Ergüçlü kariyer yolculuğunu sevenleriyle paylaştı

Profesyonel oyunculuğa Derviş Zaim gibi önemli bir yönetmenin filmi ile başlamasının kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Hazar Ergüçlü, , sinema ve dizi sektöründe çalışmanın zor bir iş olduğunun altını çizerek, haftanın altı günü günde 16 saat mesai yapmak durumunda kaldıklarını ve bunun da zor bir iş olduğunu belirtti. Ergüçlü, ileride oyunculukla hayatını idame etmeyi planlayan öğrencilerin bu alanla ilgili sorduğu soruları da içtenlikle yanıtladı.