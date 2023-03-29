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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:29 Son Güncelleme: 29.3.2023 11:44

Hazar Ergüçlü kariyer yolculuğunu sevenleriyle paylaştı

Pek çok dizi ve sinema filminde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, YDÜ Büyük Kütüphane’de sevenleriyle buluştu. Kuzey Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, bugüne kadar rol aldığı pek çok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle büyük bir üne ve başarıya kavuştu. Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde ses getiren “Ahlat Ağacı” filminde de rol alan Ergüçlü, kariyer yolculuğunu YDÜ Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda sevenleriyle paylaştı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hazar Ergüçlü kariyer yolculuğunu sevenleriyle paylaştı

59'uncu Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ başta olmak üzere pek çok akademisyen takip etti. Etkinliğe, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. YDÜ Büyük Kütüphane Müdürü Doç Dr. Ayhan Dolunay, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli oyunculardan Hazar Ergüçlü'yü ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sayın Ergüçlü'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Profesyonel oyunculuğa Derviş Zaim gibi önemli bir yönetmenin filmi ile başlamasının kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Hazar Ergüçlü, , sinema ve dizi sektöründe çalışmanın zor bir iş olduğunun altını çizerek, haftanın altı günü günde 16 saat mesai yapmak durumunda kaldıklarını ve bunun da zor bir iş olduğunu belirtti. Ergüçlü, ileride oyunculukla hayatını idame etmeyi planlayan öğrencilerin bu alanla ilgili sorduğu soruları da içtenlikle yanıtladı.

Söyleşinin ardından YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın teşekkür ederek çiçek verdiği Ergüçlü, sevdikleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Hazar Ergüçlü kariyer yolculuğunu sevenleriyle paylaştı
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