Kasımda festival coşkusu

Sonbahar mevsimine
rağmen
festivaller
dur durak bilmiyor,
müziğin
sevilen
isimleri hitlerini
dev hayran
korosuyla söylemeye
devam
ediyor. İzmir'de
Uğur Bayhan
tarafından gerçekleştirilen
müzik festivalinin
ikinci gününde
Gripin, Kalben,
Can Gox ve Emrah
Karaduman sahnedeydi.
Gripin
yeni şarkıları 'Hasret'in
heyecanını
izleyicileriyle paylaşırken,
Can Gox
ise yeni albümünün
yakında yayınlanacağını
müjdeledi.
Kalben ise, kendine
has danslarıyla ilgi
çekti.
Festival kapsamında
bugün Yıldız
Tilbe, Yüksek Sadakat,
Gökcan Sanlıman,
Cielo sahnede.
Yarın ise
Hadise, Eypio, Random,
Arem Özgüç &
Arman Aydın performans
sergileyecek.