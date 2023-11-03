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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Kasımda festival coşkusu

Kasımda festival coşkusu
Sonbahar mevsimine rağmen festivaller dur durak bilmiyor, müziğin sevilen isimleri hitlerini dev hayran korosuyla söylemeye devam ediyor. İzmir'de Uğur Bayhan tarafından gerçekleştirilen müzik festivalinin ikinci gününde Gripin, Kalben, Can Gox ve Emrah Karaduman sahnedeydi. Gripin yeni şarkıları 'Hasret'in heyecanını izleyicileriyle paylaşırken, Can Gox ise yeni albümünün yakında yayınlanacağını müjdeledi. Kalben ise, kendine has danslarıyla ilgi çekti. Festival kapsamında bugün Yıldız Tilbe, Yüksek Sadakat, Gökcan Sanlıman, Cielo sahnede. Yarın ise Hadise, Eypio, Random, Arem Özgüç & Arman Aydın performans sergileyecek.
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Kasımda festival coşkusu
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