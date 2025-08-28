Haberler Günaydın Haberleri Katil İsrail’le tüm ilişkileri kesin
Giriş Tarihi: 29.8.2025

Katil İsrail’le tüm ilişkileri kesin

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Katil İsrail’le tüm ilişkileri kesin
İspanya'da aralarında Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodóvar'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı, hükümete İsrail ile diplomatik ve ticari her türlü ilişkiyi kesmesi çağrısında bulundu. 'Artistas con Palestina' (Sanatçılar Filistin ile) adıyla sosyal medya platformlarında başlatılan girişime çok sayıda İspanyol sanatçı katıldı. Almodóvar, "Hükümetimizden, tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkına soykırım yapan İsrail devletini kınayarak, diplomatik, ticari her türlü ilişkiyi kesmesini talep ediyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Katil İsrail’le tüm ilişkileri kesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz