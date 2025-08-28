Katil İsrail’le tüm ilişkileri kesin

İspanya'da aralarında Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodóvar'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı, hükümete İsrail ile diplomatik ve ticari her türlü ilişkiyi kesmesi çağrısında bulundu. 'Artistas con Palestina' (Sanatçılar Filistin ile) adıyla sosyal medya platformlarında başlatılan girişime çok sayıda İspanyol sanatçı katıldı. Almodóvar, "Hükümetimizden, tüm dünyanın gözü önünde Gazze halkına soykırım yapan İsrail devletini kınayarak, diplomatik, ticari her türlü ilişkiyi kesmesini talep ediyorum" dedi.