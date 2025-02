Kavga ayrılık getirdi

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 'Kaktüs Çiçeği' oyunuyla tiyatroya adım atmıştı. Ancak geçtiğimiz ay Akın, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve belini incitmişti. Akın, iddiaya göre raporunu Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar'a ulaştırmayınca işinden olmuştu.

ŞENKAL DAHİL OLDU

Yaşanan gerginlik yüzünden Akın'la çalışmak istemeyen Başar, onun yerine Eylem Şenkal'ı kadroya dahil etti. 1996'da Best Model seçildikten sonra 1997'de Best Model of the World unvanını alan Şenkal, 'Kaktüs Çiçeği' oyununda Stepjanie karakterini canlandıracak.