Kayahan şarkıları tiyatral konserle sahnede

Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıları, anıları ve hikâyeleri bu kez tiyatral bir konserle sahneye taşınacak. Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın hazırladığı 'Kayahan – Odalar'da Işıksızım' adlı proje, 10 Aralık'ta Bostancı'da izleyiciyle buluşacak. Müzik ve tiyatroyu bir araya getiren projenin yönetmenliğini usta tiyatro yönetmeni Hakan Altıner üstleniyor. Projede Altıner'in yanı sıra Erdal Çelik, Zeynep Türkeş, Bora Gencer, Erdinç Ermiş ve Beste Açar da yer alacak. Öte yandan bu proje; Kayahan'ın şarkılarının sahneye taşındığı ilk çalışma değil. Sanatçının eşi İpek Açar da 2018 yılında Hakan Aysev ile birlikte "Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar" adlı projeyi hayata geçirmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör