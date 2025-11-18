Kayı’nın heybetli alpleri ‘Abdurrahman’ ve ‘Kan Turalı’

ATV'ninyeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona sağlam bir başlangıç yapan dizisi 'Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Diziye Kuruluş Orhan'ın kadrosuna televizyon ekranlarının iki başarılı oyuncusu Uğur Pektaş ve Ahmet Olgun Sünear dahil oldu.Uğur Pektaş dizide Kayının korkusuz alpi, her türlü pusatın ustası 'Abdurrahman'a hayat verirken; Ahmet Olgun Sünear ise Orhan Bey'in can dostu, Kayı'nın heybetli alpi 'Kan Turalı' karakterini canlandıracak.Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan', yayınlanan ilk üç bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.