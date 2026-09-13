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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Kayserililer Kıraç şarkılarına eşlik etti

Kayserililer Kıraç şarkılarına eşlik etti
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Kıraç sahne aldı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde sanatçı, sevilen eserlerini Kayserililer için seslendirdi. Kıraç, festival kapsamında verdiği konserde geniş repertuvarından eserleri dinleyicilerle buluşturdu. Sanatçı, sevilen şarkılarından 'Endamın Yeter'i de seslendirirken, Kayserililer hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, farklı sanatçıların performanslarıyla ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, sahne gösterileri ve çocuk etkinliklerinden oluşan festival programı, şehrin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşuyor.
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI #KAYSERİ

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Kayserililer Kıraç şarkılarına eşlik etti
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