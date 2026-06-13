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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Kaz Dağları’nın üretim kültürü aynı sofrada buluştu

Kaz Dağları’nın üretim kültürü aynı sofrada buluştu
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Sofra Dergisi; Nadas Kaz Dağları ev sahipliğinde düzenlediği Kaz Dağları Üreticileri ile Aynı Sofrada etkinliğiyle bölgenin üreticilerini, şeflerini, gastronomi yazarlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Etkinlikte sürdürülebilir gastronomi, yerel üretim ve bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekildi. Organizasyon kapsamında gastronomi dünyasının farklı paydaşları; bölgenin üreticileriyle bir araya gelerek Kaz Dağları'nın ürünlerini, üretim hikâyelerini ve gastronomik potansiyelini yakından tanıma fırsatı buldu.

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Kaz Dağları’nın üretim kültürü aynı sofrada buluştu
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