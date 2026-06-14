‘Kenan Abi’nin karşısında hâlâ heyecanlanıyorum’

MERT DEMİRCİ



A.B.İ. dizisi Sefa'nın üzerine dönen bir hikâye vardı son birkaç bölüm. O benim de çok hoşuma gitti. Her karakterin farklı hikâyesi var. O hikâyeleri de açtı dizi. Seyircinin bazısı Altın'la Sinan'ın bazısı da Mahinur'un hikâyesine yakınlık duyuyor. Sinan abiyle (Tuzcu) çok sahnem var. İnanılmaz bir insan.

Şive yapıyor, bazen kendimi zor tutuyorum gülmemek için. Çok güzel bir kadromuz var. Eğleniyoruz ve gülüyoruz dramatik bir iş çekmemize rağmen.

Sefa, Mert'ten çok uzak bir karakter. Günlük bir dizide 6 ay boyunca benden çok ters bir karakteri oynamıştım, oradaki eğitim bana çok fayda sağladı.

Kenan Abi'nin karşısında çok heyecanlanıyorum. Rol model alınacak biri, onunla oynamak çok büyük şans. Ondan çok şey öğreniyorum. İnsanların ona büyük ilgisi var, çok mütevazı herkesle çok samimi, yakından ilgileniyor. Çizgisi çok belli. Duruşunu hiç bozmadı. İlk bölümlerde yüzüme hafif vurduğu bir sahne vardı. Hazırlıksız yakalandım, Kenan Abi'nin eli vurmuyorken bile ağır. Beni bir sahnede savurdu. 'Yavaş yapacağım merak etme' dedi, bir yerden diğer yere uçtum. Ama ortaya çok gerçekçi sahneler çıktı.

DAMAT DİYE SESLENİYORLAR

Sefa'ya ilk bölümlerde sinir oluyorlardı. Sonra anladılar onu. Artık Sefa diye seslendiklerinde bakıyorum. Damat diyen, enişte diyen var. Altın'dan uzak dur diyorlar ama nasıl uzak kalacaksın ki ablam...

Fitness antrenörüydüm. Antrenörlük de yaptım. Spor yapmayı çok seviyorum... Ragbi takımında oynadım okulda. Bir abim oyunculuk yapıyordu onun da yönlendirmesiyle kendimi setlerde buldum. İlk kez kamera karşısına çıkınca farklı gelmişti. İsmini koyamadığım duygular yaşadım, hep merak ettim. Spor videosu çektim viral oldu. Uzak kalmaya çok çalıştım, spor salonu açayım kafe işleteyim gibi düşüncelerim hayallerim vardı ama oyunculuktan uzak kalamadım.



MAHASSİNE MERABET

OYUNCU OLMAK İÇİN HIÇ ÇABA HARCAMADIM



Kuruluş Orhan yeni bir işti yeni bir tecrübe oldu. Çok sevdim dönem işini. Çok farklıydı. Karakterim Nilüfer Hatun'u da set ortamını da çok sevdim. Benim için çok özeldi. Sete girdiğimiz an bambaşka bir atmosfer vardı. Nilüfer Hatun'u, o dönemi de araştırdım. Tarihe merakım vardı. O dünyaya girmek çok hoşuma gitti. At binme deneyimim yoktu burada öğrendim. At binmiştim hatta korkuyordum ama söylemedim tabi ki. Sonra çok sevdim, yeni bir hobi edinmiş oldum. Setim olmadığı zaman biniyorum.

İlk binişlerimiz stresliydi. Sette bir sürü at var. Çok tedirgindim açıkçası. Düştüğüm zamanlar da oldu ama iyiyim. Çocuğum olsa biniciliği öğretirim.

Türk dizlerini izleyerek Türkçe öğrendim. 2019'da buraya geldim, yüksek lisansımı yapmaya. Sonra oyunculuk eğitimi aldım. Günlük bir dizide rol aldım, 3 sezon onu oynadım. İnanılmaz bir antrenman günlük dizi temposu. Her gün 25 sayfa ezber yapıyordum. Ezber yapa yapa geliştirdim kendimi.

Oyunculuk yoktu hayatımda. Türk dizilerini lise sonda izlemeye başladım. Merakım arttı. Üniversitede Medya ve İletişim okudum Fas'ta. Okulda iki Türk kıza denk geldim. Onlar beni Yunus Emre Enstitüsü'ne yönlendirdiler. Seviye tespit sınavında Türkçe seviyemin yüksek olduğunu görünce ben çevirmenlik yapmaya başladım. Mezun olunca da burada Nişantaşı'nda Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler okudum. Aklımda hiç oyunculuk yoktu. Gazetecilik ve sunuculuk istiyordum. Zaten Fas'ta sunuculuk yapmıştım. Hâlâ da öyle bir amacım var. Ailede bu alana kayan ilk benim.

Çok fırsat geldi, menajerim çok destek oldu. Oyunculuk kapısı açıldı benim için. Hiç zorlamadım. Şu an gayet emin adımlarla güzel gidiyor.



SELDA ÖZBEK

KAFA DAĞITMALIK BİR OYUN YAPTIK



Kral Dairesi adlı oyunumuz devam ediyor. Yeni bir oyun. Hakan Altıner'le beraber sahneliyoruz. Eğlenceli bir vodvil. Kafa dağıtmalık bir oyun yaptık. Bir çiftin, otelin kral dairesinde yaşadığı olayları anlatıyoruz.

Tiyatro Kedi'de senelerdir beraber çalışıyoruz Hakan Altıner'le. İş arkadaşlığı dışında dostluğumuz da var. Birbirimizle çalışmayı çok seviyoruz. Belki de çok iyi anlaştığımız için böyle bir oyun koyalım dedik. Beğenileceğini zaten düşünüyordum ama beklediğimin üstünde güzel tepkiler aldık. İyi ki gelmişim dedikleri bir oyun oldu. Yaz sezonunda oyunlarımız olacak.

Benim işlerim hep uzun sürdü. Ayağım uğurludur. Selena'da birden bire başladık. Eskiden bu iş tutar diye tahmin edebiliyorduk şu an tahmin edilemiyor. Çok iyi isimlerin olduğu işler az seyredilebiliyor.

Selena halen seyrediliyor. Kaç nesil büyüttüm ben düşünün. Seyirci işin kimyasını sevdi demek ki. İyilerin kazandığı, mutlu sonlu bir işti. O tatmin duygusunu sevdiler, samimi buldular sanırım ki hâlâ devam ediyor. Tekrarları seyrediliyor. Hâlâ Aslı diye sesleniyorlar. Alıştım ben de, Aslı dediklerinde dönüp bakıyordum. Aslı kötü biri değildi, bencildi. Her şeyi eşine çocuğuna istiyordu. Açık oynuyordu kartları aslında. Şimdi baktığımızda Aslı gibi bir sürü insan var.

Bizimkiler dizisini ailem gibi olan isimlerle çektik. Yeniden çekilse yadırgarım. Aynı duygu olmaz. Kimi koyabilirsiniz Ercan Yazgan'ın yerine ya da Aykut Oray'ın yerine.

Bizimkiler dizisi benim için okul gibiydi. Daha konservatuvardan yeni mezun olmuştum ve kendimi Bizimkiler dizisi setinde bulmuştum. O dönem aynı zamanda hem tiyatro yapıyordum hem Gurbetçileri çekiyorduk.



MELEK BÜYÜKÇINAR



AJDA PEKKAN'IN ŞARKIMI OKUMASINI ÇOK İSTERİM



Stüdyoda üretmeye devam ediyorum. Bir yandan Ajda Pekkan'ın back vokalliğini yapıyorum. Yavuz Bingöl hocamla birlikle bir düetimiz oldu, klibini çekeceğiz. Oyunculuk eğitimi de alıyorum. Hakan Algül'le görüşüyoruz. Diğer yandan bestelerimi yapıyorum.

Türk müziği şarkılarını okuma imkânı verildi bana. İnanılmaz bir şans, adeta bir okul gibi Ajda Pekkan. Mükemmel bir duygu. Sahnede attığı her adımı takip ediyorum.

Kendi makyajını kendi yapar. Aynı heyecanla sahneye çıkıyor. Ajda Pekkan'ın şarkımı okumasını çok isterim. Bursa Bülbülü'nde Beyaz Zambaklar şarkısını seslendirmiştim. Bu şarkı zaten benim için bir dönüm noktasıdır. Bir konserinde bu şarkıyı söyledi ve benimle tanışmak istediğini belirtti. Beraber yemek yedik ve sahnede beraber çalışalım, eşlik edersen çok sevinirim dedi. Ben de seve seve tabii ki kabul ettim. Öyle başladık. Seda Sayan, Sinan Akçıl gibi isimlerle de çalıştım.

Ben nostalji, analog ve gerçek ses seviyorum. Dedem de bestekârdı, onun plaklarıyla büyüdüğüm için ayrıca bir ilgim var bu tarafa. Küçükken en çok Gönül Akkor'u dinlerdim. Gönül Akkor hayranıyım.

Yeniçağa çok ayak uyduramıyorum galiba. Gerçek müziğin peşindeyim. Arabesk çok severim. Güllü'nün Ödüm Kopuyor şarkısını seslendirmiştim. Rap de severim ama o da bozuldu. Yapay zekâ girdi devreye.