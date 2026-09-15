‘Kenan Kozan’ için aşk da aile de vazgeçilmez

Atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Burak Özçivit, Adana'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanların ikinci oğlu 'Kenan Kozan' karakterine hayat verecek. İyi eğitimli, zeki, güçlü duruşu ve kendine güveniyle dikkat çeken 'Kenan', ailesinin en önemli dayanaklarından biridir.

GÜÇLÜ BIR AILENIN OĞLU

'Kenan' için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyet anlamına geliyor. Ailesine ve doğup büyüdüğü Çukurova'ya bağlı olan 'Kenan', sorumluluk almaktan kaçınmayan, sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla dikkat çekiyor. Kozan Ailesi'nin sahip olduğu gücün içinde yetişmesine rağmen çevresindeki insanlarla kurduğu yakın ilişki, yardımseverliği ve sahiplenen tavrı 'Kenan'ın karakterinin önemli özellikleri arasında yer alıyor.

KORUYUCU VE FEDAKAR

Almanya'da geçirdiği yıllar da 'Kenan'ın hayatında önemli bir yere sahip. Burada karşısına çıkan 'Leyla', onun için unutulmayacak bir aşka dönüşürken 'Kenan'ın koruyucu ve fedakar tarafını da ortaya çıkaracak. Bir tarafta hayatı boyunca bağlı olduğu ailesi ve taşıdığı sorumluluklar, diğer tarafta Leyla'ya duyduğu büyük aşk... Kenan'ın hayatındaki bu iki güçlü bağ, onu önemli kararların eşiğine getirecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör