Asla dediğin şey başına gelir

Berlin Duvarı'nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla'nın yolu Kenan'la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla'nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir. Leyla'nın 'asla' dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Hızla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür. Kenan ve Leyla'nın Berlin'de başlayan büyük aşkı, 90'ların Adana'sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan'ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla'nın ise neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

KENAN KOZAN (BURAK ÖZÇIVIT):

Varlıklı bir ailenin ikinci oğlu olmasına rağmen ailenin bel kemiği ve göz bebeğidir. İyi, hakkaniyetli ve sorumluluk sahibi bir iş adamıdır. Almanya'da tanıştığı Leyla'ya aşık olması, bugüne kadar ailesi ve kendisi için doğru bildiği pek çok şeyi sorgulamasına neden olacaktır.



LEYLA BREGER (BEYZA GÜMÜLCİNE): YARI

Alman olan Leyla, ailesini terk edip giden Türk babasının bıraktığı güvensizlik duygusuyla büyümüştür. Bir Türk erkeği olan Kenan'a aşık olması ise onu en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

CELADET KOZAN (SIBEL TAŞÇIOĞLU):

NAM-ı diğer Demir Leydi… Kendi doğrularıyla çocuklarının hayatına yön veren, kontrolü elinde tutmayı seven güçlü bir kadındır. Ailesine son derece bağlıdır ancak söz konusu ailesinin düzeni ve geleceği olduğunda sınırları oldukça serttir.



DEVRAN ATAHANLI (DEVRIM YAKUT) :

Varlıklı ve güçlü bir kadın olan Devran, kocasının ölümünün ardından aile işlerini oğlu Ceyhun'a devretmiştir. İş hayatına doğrudan müdahil olmaz ancak ailesinde olup biten hiçbir şey gözünden kaçmaz.



CEYHUN ATAHANLI (GÖRKEM SEVİNDİK):

Adana'nın en varlıklı ailelerinden Atahanlı ailesinin büyük oğludur. Babasının ölümünün ardından aile işlerinin başına geçmiş; kardeşi gibi gördüğü Kenan'la kurduğu ortaklık sayesinde iki ailenin gücünü daha da büyütmüştür.



HANZADE ATAHANLI (HİLAL ANAY):

Atahanlı ailesinin prensesi, Ceyhun'un kardeşidir. Güçlü ve varlıklı bir ailede büyümenin verdiği özgüvenle, istediği şeyi elde etmeye alışmıştır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör