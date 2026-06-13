Kendi kutusuna gitti 250 bin TL kazandı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma 'Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla önceki akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programının 5. bölüm yarışmacısı Sakaryalı Sinem Durmuş oldu. 29 yaşındaki Sinem, 4,5 yaşındaki oğlu Ömercan'ın geleceği ve kurmak istediği butik işi için büyük ödülü kazanmayı hedefledi.

YAYINDA DUYGUSAL ANLAR

13 numaralı kutuyla yarışan Sinem, daha ilk turda 5 Milyon TL ve 1 Milyon TL'yi açtırarak büyük bir şok yaşadı. Başlangıçta peş peşe gelen kırmızı kutularla morali düşse de oyunu bırakmayan Sinem, açtırdığı mavi kutularla yarışmada kalmayı başardı. Bölüm boyunca duygusal anlar yaşayan Sinem, annesiyle ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Annesinin görüntülü bağlantıyla yayına katılması ise stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Oyunun ilerleyen turlarında da büyük tutarları açtırmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Sinem, son tura devam etme kararı aldı. 650.000 TL'lik banka teklifini de reddeden Sinem, son turda 3 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Gelen son teklif olan 439.000 TL'yi de reddeden Sinem, şansını kendi kutusundan yana kullandı. Sinem, 250.000 TL kazanarak yarışmaya veda etti.