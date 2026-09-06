Kendisinden hiçbir haber alınamıyordu! Şimdi herkes onu konuşuyor: "Senin işini Abi halleder!"

Uzun süredir kendisinden hiçbir haber alınamıyordu. Nerede olduğu bilinmiyor, onu tanıdığını söyleyenler bile konuşmaktan kaçınıyordu. Ancak şehrin farklı noktalarında son günlerde aynı isim yeniden duyulmaya başladı: Abi.

İddiaya göre dara düşenlerin arkasında görünmeyen bir güç beliriyor, haksızlığa uğrayanların karşısına beklenmedik bir çıkış yolu konuluyor. Onun yardımına tanık olduğunu söyleyenlerin ağzında ise tek bir cümle dolaşıyor: "Senin işini Abi halleder."

Çünkü bazıları ortadan kaybolur, bazılarıysa geri döndüğünde bir efsaneye dönüşür. Şehrin konuştuğu bu gizemli isim, yeni sezonun en iddialı yapımlarından A.B.İ. ile salı akşamı izleyicinin karşısına çıkacak.

A.B.İ. İLK BÖLÜMÜYLE SALI AKŞAMI ATV'DE!

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı A.B.İ., yeni sezonuyla ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. Geçmişi karanlık sırlarla çevrili bir adamın adalet ve intikam arasında verdiği zorlu mücadeleyi konu alan dizi, daha ilk bölümden dengeleri değiştirecek gelişmelere sahne olacak.

Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve gizem dozu yüksek anlatımıyla dikkat çeken yapımda, "Abi" olarak tanınan karakterin neden ortadan kaybolduğu ve yıllar sonra hangi hesaplaşma için geri döndüğü merak konusu olacak.

Şehrin sokaklarında yayılan söylentiler, geçmişten gelen sırlar ve beklenmedik yüzleşmeler izleyiciyi soluksuz bir hikâyenin içine çekecek. A.B.İ. efsanesi, yeni sezonun ilk bölümüyle salı akşamı atv'de başlayacak.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör