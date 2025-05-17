Kerem Alışık Cannes’da

Sinehane ve Üs Yapım'ın yapımcılığında geçtiğimiz yıl gösterime giren Akıldan Kalbe filmi Cannes'da... Özer Feyzioğlu'nun yazıp yönettiği filmin başrol oyuncusu Kerem Alışık, oğlu Sadri Alışık ile birlikte Cannes'da kırmızı halıda şıklığıyla dikkat çekti. Başrolünü oynadığı, performansıyla çok beğenilen ve geçen yıl izleyiciden tam not alan filmin özel gösterimi için

Cannes'a giden Alışık, kendi filminin gösteriminden önce festivalde yarışan 'La Petite Derniere' filminin gösterimine katıldı. Festival kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla sinemaseverlerle buluşacak olan 'Akıldan Kalbe'nin gösterimine de katılacak olan Alışık'a hayranları da yoğun ilgi gösterdi.