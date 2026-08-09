Kerem Alışık’tan annesine duygu yüklü şiir

Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ı doğum gününde kendi yazdığı şiirle andı. Türk tiyatrosunun ve sinemasının zarafetiyle hafızalara kazınan yıldızı Çolpan İlhan, 12 yıl önce, 25 Temmuz 2014'te aramızdan ayrılmıştı. Yaşasaydı bugün (8 Ağustos) 90'ıncı yaşını kutlayacak olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu için, Kerem Alışık, özel bir şiir kaleme aldı. Şiiri sosyal medya hesabından paylaşan Alışık, Çolpan İlhan'a olan saygı ve bağlılığını şu dizelerle dile getirdi: "Bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştı sanki."

Bir Attilla İlhan şiirinden çıkmıştı sanki

Elinde kaçak bir yağmurun Eylül'ü.

Alnı ak.

Yüzü pak.

Kaşı kirpiği serin...

Öylesine asil öylesine zarif.

Gözleri çağlayandan derin.

Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda...

Gelincik çiçeği vardi saçlarında.

Örümcek ağı gibi ince.

Ana bağrı kadar temiz.

Ah bizim mis kokulu Çolpan yıldızımız...

Artık kalbimize bıçak gibi saplanan özlemin ile gezeriz.

Sevgin varlığımızın en büyük kanıtı.

İyi ki doğdun. İyi ki vardın.

İyi ki varsın.

Evimizin yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı..."