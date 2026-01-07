Ketenpere gala yaptı

'Ketenpere Dalavere' filminin galası önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin başrol oyuncusu Şafak Sezer, "Seyirci sevecek mi sevmeyecek mi kendileri karar verecekler. Biz güzel bir film yaptığımıza inanıyoruz" diye konuştu. Büşra Pekin; "Çok heyecanlıyız. 17 yıl sonra tekrar Şafak Bey ile bir araya geldik. Benim için Şafak Sezer'in yeri çok farklıdır. Harika bir kadro ile seyirci karşısına çıkmaya hazırız" dedi. Filmin yapımcısı Polat Yağcı ise şöyle konuştu: "2025 yılında 7 tane film çıkardık. 2026'da ise 'Ketenpere Dalavere' ile başlıyoruz. Büyük bir ekip işi bu filmler. Çok büyük bir iş. Sinemaları her zaman yaşatmaya çalışıyoruz."